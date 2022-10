ARTHUR LASTMANN La Dame du Mont, 28 octobre 2022, Marseille.

ARTHUR LASTMANN Vendredi 28 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫ELECTRO♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arthur Lastmann

Grand collectionneur de vinyles en tous genres,

Arthur Lastmann est en constante recherche de

disques pour les dancefloors. C’est ainsi qu’il scrute

scrupuleusement les caves et les greniers, les shops et

les internets, sans contrainte de genre ou d’époque. En

DJ set, Arthur Lastmann tend à naviguer entre les styles

et les énergies ou se confondent sonorités organiques

et synthétiques entre jazz, dub, disco, synth-pop, new

beat, musiques électroniques et musiques du monde au

sens large.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T21:30:00+02:00

2022-10-29T01:00:00+02:00