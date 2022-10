Electronic Meeting (Eve Dahan/L’atomiste) La Dame du Mont, 21 octobre 2022, Marseille.

Electronic Meeting (Eve Dahan/L’atomiste) Vendredi 21 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/Electronic.Meeting.Eve.Dahan.L »}, {« link »: « https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/L.Atomiste »}, {« link »: « https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting »}]

La Dame du Mont a 7 ans !

Dans un premier temps il est évident pour nous de vous proposer de passer faire un coucou pour l’occasion Salir un peu ce comptoir qui vous reçoit depuis 2015, avec plaisir, toujours. (presque)

Et puis comme toujours le vendredi soir cela sera l’occasion de taper du pied et des mains avec Electronic Meeting (Eve Dahan/L’atomiste) ! De 21h30 à 1h30 .

Duo originaire de Marseille, Electronic Meeting c’est Eve Dahan et L’Atomiste, le calme en passant par la tempête, le clair par l’obscur, la paix par le trouble ! Projet où les univers de chacun.e se mélangent pendant un back to back sans limite autour de la musique électronique, ils proposent aussi des prestations live hybrides où le sampler séquenceur et le synthétiseur se mêlent au traditionnel DJ set. Inclassables et toujours dancefloors, leurs prestations sont à chaque fois un voyage vers de nouveaux horizons musicaux. Avec des invité.e.s ou en tête à tête, le résultat est le même : 100 % improvisation, partage, groove et énergie ! Présent.e.s depuis 5 ans sur les scènes du sud de la France, on peut également les retrouver en résidence tous les mois sur Cave Carli Radio.

EM FB : https://www.facebook.com/Electronic.Meeting.Eve.Dahan.L…

EM insta : https://www.instagram.com/electronic.meeting/

Eve Dahan : https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ

L’Atomiste : https://www.facebook.com/L.Atomiste

Mixcloud : https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T21:30:00+02:00

2022-10-22T01:30:00+02:00