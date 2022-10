Sputnik Anna & Friends La Dame du Mont, 20 octobre 2022, Marseille.

Sputnik Anna & Friends Jeudi 20 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Almevan », « cache_age »: 86400, « description »: « Sound experiencer based in Marseille – Resident 2022 at @radio-grenouille > F to Mix < - Discordance, Marseille - Collectif Techno Queer @discordancemarseille - A0 / Alliance 0rdinaire, Marseille @al", "type": "rich", "title": "Almevan", "thumbnail_url": "https://i1.sndcdn.com/avatars-3NygezdZuu1MRdzD-yEkUsQ-t500x500.jpg", "version": "1.0", "url": "https://soundcloud.com/almevan?ref=clipboard&p=a&c=0&si=7557d592eb1b4b4a966bdd8cbbe67757&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing", "thumbnail_height": 500, "author_url": "https://soundcloud.com/almevan", "thumbnail_width": 500, "html": "



Entrée libre

21h30-1h30 https://on.soundcloud.com/c66ebEntrée libre21h30-1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T21:30:00+02:00

2022-10-21T01:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Sputnik Anna & Friends La Dame du Mont 2022-10-20 was last modified: by Sputnik Anna & Friends La Dame du Mont La Dame du Mont 20 octobre 2022 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône