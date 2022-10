LORKESTRA La Dame du Mont, 15 octobre 2022, Marseille.

LORKESTRA Samedi 15 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Déjà DJ depuis 2014 et beatmaker depuis 2016, il fait la rencontre, grâce à Cimer, de Gracy Hopkins et devient son DJ officiel : sa carrière est lancée. Des scènes d’Europe aux festivals en plein air, Lorkestra développe son propre style et s’oriente vers des influences entre trap et R’n’B, et entre bossa-nova et hip-hop.

Depuis 1 an maintenant, Lorkestra fait parti de la Rinse France Family, une web-radio électro venue d’Angleterre, qui accueille la crème de la scène française pour mixer en live.

Après la sortie de “Kestra Edit Vol1”, Lorkestra sort en novembre 2017 son premier EP intitulé Daily Stories. Inspiré d’artistes comme le DJ Jarreau Vandal, il publie 5 morceaux qui retracent son histoire. En featuring avec R-Play sur l’intro, il collabore également avec StillNass, la chanteuse Mennel Salaam et le producteur hollandais BKK.



