Marseille

La Dame X Wino? La Dame du Mont, 13 octobre 2022, Marseille. La Dame X Wino? Jeudi 13 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Winona, fraîchement tournée vers sa créativité elle multiplie les disciplines et s’investie à fond dans ses passions.

Du mannequinat au Rap en passant par le Mix elle investie les platines de la Dame du Mont ce Jeudi pour un Dj Set aux influences Hip-Hop/Afro/shatta/Bouyon !

Sur scène elle est l’acolyte de Sirius Trema, pour cette soirée la cheffe d’orchestre de vos déhanchés.

