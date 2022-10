Rems Martinez La Dame du Mont, 8 octobre 2022, Marseille.

Rems Martinez Samedi 8 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rems Martinez

Activiste des musiques électroniques depuis l’enfance, Rem’s Martinez n’a pas attendu longtemps pour se procurer des platines et apprendre à les dompter. Devenu DJ en 2014, il est aujourd’hui actif et repéré des scènes landaises sur lesquelles il propose sciemment une musique en marge des sonorités techno ou house traditionnelles.

En 2015, il fonde le collectif Garbure Music avec son partenaire de toujours L.HKLéon. L’idée étant de partager leur passion commune pour la musique électronique et de véhiculer ses valeurs aux quatre coins de l’Aquitaine. En 2018, Rem’s Martinez rejoint la Little Family (collectif de DJs du Little Festival) au sein de laquelle il retrouve un esprit de partage musical et de fête.

Amateur des contrées sombres et lancinantes, Rem’s Martinez propose un style musical oscillant entre italo disco et new wave en passant bien évidemment par la techno

Passé du côté de la production depuis quelques années, Rem’s Martinez compte bien vous embarquer dans son univers rétro-futuriste quelle qu’en soit la manière, quelle qu’en soit la raison !



