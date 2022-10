Mosaique Collectif La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mosaique Collectif La Dame du Mont, 7 octobre 2022, Marseille. Mosaique Collectif Vendredi 7 octobre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Toujours désireux de retrouver le plaisir et l’instantanéité du jam dans la musique électronique, le collectif Marseillais Mosaïque joue uniquement ses compositions, en live. Chaque membre aime explorer des univers artistiques différents, qui composent la House rythmée et mélodique du collectif. Rendez-vous le vendredi 07 Octobre à la Dame du Mont pour groover toute la nuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T21:30:00+02:00

2022-10-08T02:00:00+02:00

