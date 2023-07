APPLE MOON La Dame de La Ciotat La Ciotat, 28 juillet 2023, La Ciotat.

Entre pop, soul et chanson Française le duo d’Applemoon vous fera redécouvrir les chansons d’hier et d’aujourd’hui.

Jeanne Carrion, aussi connu sous le nom de Liquid Jane, est une artiste qui sévit sur Marseille et dans toute la région Sud depuis quelques années. Lauréate du tremplin Horizon Sud 2023 elle fut également partie prenante de « Trampqueen » groupe trap-punk vainqueur en 2022.

Une voix puissante et sensuelle, qui embrasse peut être enfin le public qu’elle mérite.

A la guitare Romain Redon, il accompagne avec beaucoup de talent ses partenaires d’un soir. Jazz, soul, funk, son jeu transpire la gentillesse et la volonté de sublimer l’instant. Ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Vous les avez vu chez nous pour la fête de la musique le 21 Juin dernier, ils reviennent pour un Live en duo plus intime.

La Dame de La Ciotat 29, quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

