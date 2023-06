ELECTRIC VOCUHILA à Paris (75) La Dame de Canton Paris, 28 juin 2023, Paris.

Né en duo saxophones / batterie à Berlin en 2009, devenu quartet électrique en 2011, Electric Vocuhila mêle des rythmiques inspirées de diverses musiques urbaines africaines comme le sébène congolais et le tsapiky malgache à une conception orchestrale issue du jazz et plus particulièrement de la musique harmolodique d’Ornette Coleman.

Sur une base rythmique obstinée mais toujours mouvante, tour à tour hypnotique et frénétique, leur musique se construit librement autour de motifs répétitifs.

Recherchant à la fois la concision mélodique et une forme de débordement ou de transe, le quartet développe de longues séquences faites de thèmes fulgurants, de phrasés sinueux, de riffs acérés et explosifs.

En Tournée

11 mai – Opus Jazz Club – BUDAPEST ??

Tournée en France

12 mai – Zéro Degré Est – LES ROCHES-L’ÉVÊQUE (41)

14 mai – Théâtre de la Nature – COURÇAY (37)

26 mai – Toï Toï le Zinc – LYON Soirée « C’est chaud » : Méga super 4×4 + Electric Vocuhila + DJ Fifangaroa @Toï Toï

27 mai – La Péniche Cancale – DIJON

17 juin – L’éphémère Guinguette – LACROIX-FALGARDE (31)

21 juin – Les Opticiens Coiffeurs – BEAUREGARD (46)

22 juin – Le Taquin – TOULOUSE

23 juin – Ferme des Mawagits – ST-ÉLIX-D’ASTARAC (32)

24 juin – L’autruche Volante – BONAC IRAZEIN (09)

25 juin – La Petite Populaire – LA RÉOLE (33)

28 juin – La Dame De Canton – PARIS [+ So-Lo-Lo]

29 juin – Au bar le Saint Lubin, à Blois – BLOIS

6 juillet – Le Quartier – TOURS

8 juillet – LA FERME ELECTRIQUE – TOURNAN-EN-BRIE (77)

15 juillet – LE RAYON VERT – ST-PAIR-SUR-MER (50)

19 juillet – Jazz sur Loire – TOURS

Capsul Collectif

Dernier album : KITEKY (2022)

https://youtu.be/AsMSuuz_iyo

–

Une tournée annoncée sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

MADAGASCAR TSAPIKY

Photo : Baptiste Mésange