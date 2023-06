Visite libre d’un cellier du XIIIe siècle, la Dame d’Aquitaine La Dame d’Aquitaine Dijon, 15 septembre 2023, Dijon.

Le site constitue un élément remarquable du patrimoine dijonnais alliant un trésor gothique et un magnifique hôtel du dernier style Renaissance.

Sa superbe façade sur rue est le témoin de l’évolution des styles dans une ville qui regorge aujourd’hui encore d’un patrimoine architectural conséquent.

La Dame d’Aquitaine 23 Place Bossuet, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 30 45 65 http://www.ladamedaquitaine.fr https://www.facebook.com/ladamedaquitaine/?modal=admin_todo_tour Laissez-vous séduire par un cadre somptueux, une crypte du XIIIe siècle, et une cuisine authentique et sincère. Sabine et Laurent Perriguey mettent à l’honneur notre région, nos producteurs en travaillant les produits pour qu’une fois sur table, ils suscitent une émotion. Proximité : des parkings et Tram.

© Sabine Perriguey, La Dame d’Aquitaine