La Dame Blanche théâtre municipal R. Devos, 14 janvier 2022, Tourcoing.

La Dame Blanche

du vendredi 14 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à théâtre municipal R. Devos

« Plus on entend cette partition, plus on veut l’entendre. » Un critique de l’époque reconnaît déjà, à défaut de pouvoir l’expliquer, cet étrange pouvoir de fascination d’une œuvre dont le succès pendant plus d’un siècle fut prodigieux. Cette production mise en scène par Louise Vignaud et dirigée par Nicolas Simon permet de redécouvrir ce chef-d’œuvre incroyable. Les musiciens des Siècles jouent sur les instruments français du début du 19e siècle.

6€ à 25€

Chef-d’œuvre romantique, La Dame Blanche de Boieldieu est parmi les ouvrages les plus représentés au 19e siècle en France !

