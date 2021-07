La Dame blanche + Eda Diaz L’Odéon, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Tremblay-en-France.

La Dame blanche + Eda Diaz

L’Odéon, le samedi 25 septembre à 18:30

C’est parti pour une nouvelle saison de concerts à L’Odéon de Tremblay ! Comme une envie de faire la fête, la programmation de ce premier trimestre vous invite à la danse… Du Rap créole de TIITOF, au Blues funky de Altered Five Blues Band à la Trap reggae de la belle POUPIE en passant par les rythmes endiablés du semba Angolais de BONGA, tout est là ! En guise d’échauffement La Scène de L’Odéon vous propose pour cette ouverture de saison un plateau féminin aux accents latino où la cumbia fait écho au dancehall, siffle le hip hop et enlace le reggae !! La Dame blanche // Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia dancehall, reggae, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine Yaite Ramos Rodriguez, aka La Dame Blanche, délivre un son puissant et irrésistible, où s’invitent les esprits. Yaite Ramos, artiste cubaine installée à Paris, est la fille de Jesus « Aguaje » Ramos (maestro directeur de l’Orquesta Buena Vista Social Club). On l’a vu choriste et flûtiste de Sergent Garcia ou encore chanteuse de El Hijo de la Cumbia, producteur argentin connu pour avoir générer la fusion entre la cumbia et la musique urbaine. Eda Diaz // Pétrie de tradition latine, la chanteuse et contrebassiste franco-colombienne Ëda Diaz nous plonge dans l’intimité de son univers à l’élégante profondeur et ponctué d’accents électroniques.

Entrée libre

Ouverture de saison 21-22 dès 18h30

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



