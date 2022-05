“La Dame Blanche” de François-Adrien Boieldieu – Festival de Saint-Céré Prudhomat, 31 juillet 2022, Prudhomat.

“La Dame Blanche” de François-Adrien Boieldieu – Festival de Saint-Céré Prudhomat

2022-07-31 21:30:00 – 2022-07-31

Prudhomat Lot Prudhomat

10 EUR DISTRIBUTION

Musique : François-Adrien Boieldieu

Mise en scène : Louise Vignaud

Assistante à la mise en scène : Sarah Kristian

Dramaturgie : Pauline Noblecourt

Scénographie : Irène Vignaud

Création costumes : Cindy Lombardi

Lumières : Luc Michel

Maquillage, coiffure : Christelle Paillard

Direction musicale : Nicolas Simon

Chef de chœur : Anthony Lo Papa

Chef de chant : Nicolas Chesneau

Avec : Sahy Ratia

Fabien Hyon

Sandrine Buendia

Henri de Vasselot

Caroline Jestaedt

Majdouline Zerari

Ronan Airault

Avec : Orchestre Les Siècles

Choristes : Clara Bellon

Mylène Bourbeau

Caroline Michel

Léo Muscat

Olivier Merlin

Samuel Guibal

Ronan Airault

Roland Ten Weges

Opéra-comique en trois actes de François-Adrien Boieldieu, créé en 1825, sur un livret d’Eugène Scribe d’après deux romans de Walter Scott.

Durée de l’Opéra: 2h40 avec entracte

Un château objet de toutes les convoitises, un fantôme, une orpheline courageuse, un soldat vaillant mais amnésique, des enfants perdus, des coups de théâtre… Et surtout une mystérieuse Dame blanche dont l’apparition est autant souhaitée que redoutée. Cet opéra à la partition étincelante est un formidable terrain de jeu pour les artistes réunis par La co[opéra]tive.

À cheval entre l’opéra-comique et l’opéra-romantique, La Dame blanche est à la fois une grande fresque populaire et un roman d’initiation. Elle a enthousiasmé Rossini, Wagner, Weber et a même inspiré Hergé. En transposant cette œuvre dans un monde animalier, Louise Vignaud plonge l’histoire dans l’univers du conte avec une adresse aux spectateurs des plus réjouissantes. L’orchestre Les Siècles, sous la direction de Nicolas Simon, sert admirablement cette musique dense et légère, aux couleurs instrumentales aussi variées que fascinantes.

Note d’intention

“À la fois opéra-comique fondateur du genre et grand spectacle romantique, La Dame Blanche est un ouvrage singulier. En 1825, en pleine Restauration, ce conte fantasmé d’un village écossais attendant le retour de son monarque perdu résonne fortement avec le contexte pro-monarchique. En outre, il rassemble tous les clichés de l’époque, des châteaux gothiques écossais à cette vaporeuse dame blanche tout droit sortie des fantasmes romantiques. Deux cents ans plus tard, La Dame Blanche est cependant, par endroit, un opéra daté.

Il s’agit donc, pour la mise en scène, de se libérer de ces nombreux carcans et de proposer un nouveau regard sur cette histoire, autant pour rendre à la musique son éclat que pour être en mesure de dialoguer avec le public actuel. Notre parti pris est de transposer la fable dans un monde animalier, un monde imaginaire aux proportions étranges où le merveilleux prend le pas sur le réalisme. Par ce pas de côté, nous pourrons proposer un regard critique sur les personnages. Il ne s’agit pas de les caricaturer, mais bien plutôt de révéler leurs failles. Le jeune premier, vaillant petit soldat, est un oiseau sans nid qui perd ses plumes ; le méchant Gaveston, un scarabée plus élégant qu’il n’y paraît ; la jeune Anna, un insecte capable de se métamorphoser. La transposition nous permet de mettre en valeur la violence des rapports sociaux et des situations, et de réinterroger le rôle que chacun y joue. Quant à l’espace, d’une prairie à la nature luxuriante, nous passons peu à peu dans un univers fait de métal et construit par l’homme, d’un espace fait de liberté à une cage dorée. Pour plus de cohérence, les scènes dialoguées sont retravaillées et réécrites en partie, afin de rendre au récit son dynamisme et son piquant.

Notre Dame Blanche, nous la voyons comme un conte âpre, beau et inquiétant. Ce n’est pas le bonheur d’un monarque retrouvé dont il est question, mais de la prison dans laquelle les peuples s’enferment eux-mêmes en ayant peur de l’inconnu. Et il n’est pas plus brûlant sujet auquel se confronter.”

Louise Vignaud, mise en scène Mars 2020

INFORMATIONS REPLI :

Halle des sports, 46400 Saint-Céré

Rendez-vous des Curieux :

Rencontre avec Louise Vignaud et Nicolas Simon le 3 août à 11h30 au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré.

