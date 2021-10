La Dame Blanche de Boieldieu Opéra de rennes, 28 décembre 2021, Rennes.

La Dame Blanche de Boieldieu

du mardi 28 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Opéra de rennes

Le château familial des comtes d’Avenel est tombé en désuétude après la mystérieuse disparition de leur dernier descendant, Julien. On murmure que la vieille bâtisse est hantée par le fantôme d’une mystérieuse Dame blanche. L’ambitieux intendant Gaveston veut acquérir le château qui va être vendu en l’absence d’héritier quand survient un jeune officier, George Brown, dont les souvenirs semblent confus. Anna, une jeune fille recueillie autrefois par la dernière comtesse d’Avenel, reconnaît en George Brown, un soldat qu’elle a soigné autrefois et dont elle est éprise. À cheval entre l’opéra-comique et l’opéra-romantique, La Dame blanche est à la fois une grande fresque populaire et un roman d’initiation. Elle a enthousiasmé Rossini, Wagner, Weber et a même inspiré Hergé. En transposant cette œuvre dans un monde animalier, Louise Vignaud plonge l’histoire dans l’univers du conte avec une adresse aux spectateurs des plus réjouissantes. L’orchestre Les Siècles, sous la direction de Nicolas Simon, sert admirablement cette musique dense et légère, aux couleurs instrumentales aussi variées que fascinantes. opéra surtitré en français – boucle magnétique sur demande (rendez-vous possible en amont pour tester) – Durée 3h (entracte compris) Nicolas Simon : Direction musicale Louise Vignaud : Mise en scène [[https://opera-rennes.fr/fr](https://opera-rennes.fr/fr)](https://opera-rennes.fr/fr)

Place 1ère série 60€ – place en 2ème série 48€ -place en 3ème série : 32€ – Tarif “Sortir !” 4€

Un château convoité, un fantôme, une orpheline courageuse, un soldat vaillant mais amnésique, des enfants perdus, des coups de théâtre… Et surtout une mystérieuse Dame blanche.

