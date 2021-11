LA DAME A LA LICORNE Toulouse, 26 novembre 2021, Toulouse.

76 Allées Charles de Fitte Toulouse

2021-11-26

Toulouse Haute-Garonne

La tenture de « La Dame à la licorne » est composée de 6 tapisseries de plus de 3 mètres de haut. Cet ensemble est l’une des plus belles réalisations du Moyen Âge. Réalisée aux alentours des années 1500, remplie de symboles et intrigante, l’œuvre fascine par la richesse de ses décors et sa finesse.

RDV devant l’entrée du musée des Abattoirs à l’extérieur.

La réservation est conseillée, les places étant limitées.

Visite guidée de 1h proposée par l’office de tourisme.

Dans le cadre de l’exposition « La Dame à la Licorne » au musée des Abattoirs.

infos@toulouse-tourisme.com +33 5 17 42 31 31 http://www.toulouse-tourisme.com/

