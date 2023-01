LA DAMASSINE – RÉOUVERTURE Vandoncourt Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’Évènement: Doubs

Vandoncourt

LA DAMASSINE – RÉOUVERTURE Vandoncourt, 4 février 2023, Vandoncourt Vandoncourt. LA DAMASSINE – RÉOUVERTURE 23 rue des Aiges La Damassine Vandoncourt Doubs La Damassine 23 rue des Aiges

2023-02-04 14:00:00 – 2023-02-05 18:00:00

La Damassine 23 rue des Aiges

Vandoncourt

Doubs Vandoncourt La Damassine, maison de la nature et des vergers, ré-ouvre ses portes pour la saison ! Au programme : – samedi 4 février à 16h30 : Spectacle « La poule et l’épouvantail ». Spectacle humoristique participatif pour enfants de 3 à 12 ans (50 min). Par la Compagnie AD HOC, avec le comédien Didier Richer. – dimanche 5 février de 14h à 18h : Animations pour petits et grands pour un après-midi convivial en famille ! > Entrée libre, animations gratuites dans la limite des places disponibles. Accès libre aux vergers pédagogiques et aux circuits découverte balisés et bar/écoboutique ouverts tous le week-end. Week-end co-organisé par PMA et Vergers Vivants. damassine@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 37 78 35 http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/education-et-sensibilisation/sorties-123-nature.html La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Vandoncourt Autres Lieu Vandoncourt Adresse Vandoncourt Doubs La Damassine 23 rue des Aiges Ville Vandoncourt Vandoncourt lieuville La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt Departement Doubs

Vandoncourt Vandoncourt Vandoncourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vandoncourt-vandoncourt/

LA DAMASSINE – RÉOUVERTURE Vandoncourt 2023-02-04 was last modified: by LA DAMASSINE – RÉOUVERTURE Vandoncourt Vandoncourt 4 février 2023 23 Rue des Aiges La Damassine Vandoncourt Doubs Doubs Vandoncourt Vandoncourt, Doubs

Vandoncourt Vandoncourt Doubs