La dalle Beaugrenelle, une utopie architecturale des années 1970, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre des 50 ans de la bibliothèque Andrée Chedid (ex Beaugrenelle), nous vous proposons une conférence sur le concept architectural de la dalle avec des résonances sur la bibliothèque Beaugrenelle. Cette conférence sera animée par Christine Hoarau-Beauval, historienne spécialiste de l’urbanisme et de l’architecture contemporaine.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Christine Hoarau-Beauval est spécialiste de l’urbanisme et de l’architecture contemporaine et a écrit Urbanisme de dalle, urbanisme verticale, entre utopies et réalités (Le Moniteur, 2019). Dans cet ouvrage, elle aborde l’édification de l’urbanisme de dalle à travers ses utopies, ses projets construits et sa dimension expérimentale, d’hier à aujourd’hui (Paris-Rive Gauche, Clichy-Batignolles). Ce livre porte aussi sur des enquêtes effectuées auprès de professionnels de la fabrique de la ville (concepteurs, maitres d’ouvrage…) et dévoile différents exemples de quartiers sur dalle ayant fait l’objet de mutations (Front de Seine à Paris 15ème, Choisy Le Roi, Part-dieu à Lyon, Meriadeck à Bordeaux). En s’appuyant sur cet ouvrage, elle évoquera plus particulièrement la création de la dalle Beaugrenelle et son devenir.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

© Manon Roth