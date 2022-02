La Dafne Théâtre La Criée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mantoue, 1608 : un an après la création de l’Orfeo de Monteverdi, le Grand-Duc commande un nouveau spectacle pour le Carnaval. Il s’adresse à un jeune et ambitieux florentin, Marco da Gagliano. Ce dernier lui proposera la Dafne, dont le sujet, tiré des Métamorphoses d’Ovide, a inspiré à Rinuccini un somptueux livret. Le grand poète florentin imagine une querelle entre dieux : piqué par les remarques acerbes du vaniteux Apollon, le susceptible Amour va décocher sa flèche sur le dieu solaire. Ce dernier tombera éperdument amoureux de la virginale Daphné, qui finira transformée en laurier pour échapper aux divins assauts. Voici donc aujourd’hui un des tous premiers chefs-d’œuvre de l’opéra : pétillant, émouvant, poétique et léger, il annonce par bien des aspects le futur opéra bouffe. Concerto Soave, avec sa troupe de jeunes musiciens et instrumentistes, le présente exceptionnellement à la Criée sous une forme spatialisée, dans un esprit évoquant les représentations des intermèdes de la fin du XVIème siècle. Une fête sonore pour un mythe aux résonances éternelles. ‍ En partenariat avec La Criée et avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille. ‍ Réservations sur : La Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille 04 91 54 70 54 [www.theatre-lacriee.com](http://www.theatre-lacriee.com) ‍ ‍ La Dafne Opéra en version spatialisée Musique : Marco da Gagliano (ca. 1575-1642) Livret: Ottavio Rinuccini (1562-1621) Première représentation : Mantoue, 1608

