La Dafne Marseille 7e Arrondissement, 16 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

La Dafne La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-16 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-16 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 35 Di Marco Da Gagliano (1582-1643) Livret Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Une fête sonore pour un mythe aux résonances éternelles !



Mantoue, 1608 : un an après la création de l’Orfeo de Monteverdi, le Grand-Duc commande un nouveau spectacle pour le Carnaval au jeune et ambitieux Florentin, Marco da Gagliano.



Ce dernier lui proposera la Dafne, dont le sujet, tiré des Métamorphoses d’Ovide, a inspiré à Rinuccini un somptueux livret. Pétillant, émouvant, poétique et léger, voici aujourd’hui, sur la scène de La Criée, un des tous premiers chefs-d’œuvre de l’opéra ! Concerto Soave, avec sa troupe de jeunes musiciens et instrumentistes, le présente sous une forme spatialisée, dans un esprit évoquant les représentations d’intermèdes de la fin du XVIème siècle.



Une proposition Mars en Baroque, en partenariat avec La Criée et avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille.

Une fête sonore pour un mythe aux résonances éternelles !

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/la-dafne.html

Di Marco Da Gagliano (1582-1643) Livret Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Une fête sonore pour un mythe aux résonances éternelles !



Mantoue, 1608 : un an après la création de l’Orfeo de Monteverdi, le Grand-Duc commande un nouveau spectacle pour le Carnaval au jeune et ambitieux Florentin, Marco da Gagliano.



Ce dernier lui proposera la Dafne, dont le sujet, tiré des Métamorphoses d’Ovide, a inspiré à Rinuccini un somptueux livret. Pétillant, émouvant, poétique et léger, voici aujourd’hui, sur la scène de La Criée, un des tous premiers chefs-d’œuvre de l’opéra ! Concerto Soave, avec sa troupe de jeunes musiciens et instrumentistes, le présente sous une forme spatialisée, dans un esprit évoquant les représentations d’intermèdes de la fin du XVIème siècle.



Une proposition Mars en Baroque, en partenariat avec La Criée et avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille.

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-08 par