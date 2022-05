La Cycl’Roquefort

La Cycl’Roquefort, 4 septembre 2022, . La Cycl’Roquefort

2022-09-04 – 2022-09-04 Cette année 4 parcours :

143 KM (chrono)

97 KM (chrono) 64 KM (randonnée) NEW 68 KM (non chrono, Gravel & VTT) Cela fait désormais trois ans que l’association Vélo d’Alcas fait rayonner le cyclisme dans le Sud-Aveyron à travers cette épreuve. Cette année 4 parcours :

143 KM (chrono)

97 KM (chrono) 64 KM (randonnée) NEW 68 KM (non chrono, Gravel & VTT) OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville