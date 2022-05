La cyclosportive Bernard Thévenet Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

La cyclosportive Bernard Thévenet Chauffailles, 21 mai 2022, Chauffailles. La cyclosportive Bernard Thévenet Chauffailles

2022-05-21 – 2022-05-21

Chauffailles Saône-et-Loire Circuit La Bernard Thévenet – 140km

Départ et arrivée à la Salle de sports de Vitry-en-Charollais, au 241 rue du Chêne Couronné 2 parcours chronométrés :

– La Bernard Thevenet : 140 km / Dénivelé: 1990 m / Départ 9h

– La Brionnaise : 100 km / Dénivelé: 1300m / Départ 9h30

1 rando :

– La Charolaise : 60 km / Dénivelé: 600 m / Départ 10h Passage des premiers concurrents …

… à Châteauneuf : 10h20

… à Chauffailles : 10h30

… à La Clayette : 11h15 cyclo.bernardthevenet@gmail.com https://sportsnconnect.lequipe.fr/calendrier-evenements/view/342/la-bernard-thevenet Circuit La Bernard Thévenet – 140km

