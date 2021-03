La Cycloférence lycee Brequigny, 10 mars 2021-10 mars 2021, Rennes.

Ce spectacle lutte avec joie, bienveillance, sciences, humour et démesure contre toutes les formes de rejet de l’Autre.

C’est une action spectaculaire qui démont(r)e les mécaniques de la discrimination, de la violence, des bigoteries et radicalisations de tous poils.

La Cycloférence est une collision, déjantée, provocante, perturbante avec le Réel.

Elle démontre que les droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont le fruit de la raison et de la science. Ils sont l’application à la société humaine des principes fondamentaux de la Vie et de l’Univers. (Rien que ça !)

Un partage vulgarisant, didactique, loufoque et exigeant de ce que la science contemporaine découvre de la réalité de notre histoire et des mécanismes qui, depuis 13,8 Milliards d’années jusqu’à aujourd’hui, ont permis que vous lisiez ces lignes.

Complet, cohérent, le Réel est bien souvent un outrage, non négociable, à nos visions du monde.

Pleine de surprises, la Cycloférence réveille la raison, la curiosité, la réflexion.

La Cycloférence est une rencontre pédagogique, sans concession ni tabou, une confrontation joyeuse avec le Réel.

Chacun peut alors se saisir de l’opportunité de Réaliser… quelle est sa place, notre place, La Place… Réelle.

La Cyclo c’est la magie, le conte, l’ogre, la peur, le rire, le rêve et l’émotion au service de, l’Histoire, la raison, la démarche scientifique et la République.

Dans le foisonnement de cette spect-action,

Dont l’apparente légèreté ne saurait masquer la rigueur,

Un constat incroyable s’impose inexorablement :

Découvert par les sciences,

Partagé, commun à tou(t)s,

Implacable

Le Réel… peut

Réconcilier.

### DÉFINITION

* Outil de prévention primaire de toutes formes de discrimination et de radicalisations de la pensée. — sexisme, racisme, haine anti LGBT, antisémitisme, fanatisme… des harcèlements et violences concomitants.

* Le spectacle participe du développement du vivre ensemble, favorise la prise de conscience citoyenne et laïque

### RAPPEL À LA LOI

* La Cycloférence nous rappelle aux lois et principes qui fondent l’existence et le succès de : l’Univers la Vie l’Humanité la République

### LA MÉTHODE / LA MÉCANIQUE

La Cycloférence est un spectacle, une expérience partagée et concrète visant à mettre à l’épreuve des faits l’hypothèse de Tahar Ben Jelloun :

“On ne naît pas raciste, on le devient, par peur, par ignorance ou par bêtise”

En cette époque où beaucoup sont obsédés par leurs “origines”, j’ai décidé de raconter ce que la recherche scientifique a pu découvrir de notre histoire, de nos racines communes, aussi loin que l’on puisse remonter.

Je raconte l’Histoire, l’histoire de ce que nous avons tous en commun :

* L’Univers

* La Terre

* La Vie

* L’Humanité

Une Histoire qui va du big-bang au réchauffement climatique.

Je partage des informations, expose les mécanismes sous-jacents.

Je mets tout en oeuvre pour faire comprendre, pour faire reculer l’inconnu — source de peurs irrationnelles — pour faire reculer l’ignorance.

Moins de peurs et plus de connaissances ? Ce sera peut être plus difficile d’être bête.

### LES OBJECTIFS :

DROITS DE L’HUMAIN ET DU CITOYEN (1789) :

* La Cycloférence démontre que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, est le résultat d’une réflexion scientifique, raisonnée.

* Fondés sur l’observation, ces “droits” sont l’application des principes de l’univers et de la vie à l’organisation de la société humaine.

Elle participe à la déconstruction des représentations et comportements discriminants, radicaux, violents.

La Cycloférence bouscule nos représentations, déconcerte, provoque en nous un séisme propre à éveiller la conscience.

LIBERTÉ + ÉGALITÉ + LAICITE :

* Prendre conscience que notre perception du monde et nos opinions sont : incomplètes, incohérentes, toujours sujettes à négociation

* Comprendre la mécanique biologique qui préside à la constitution du point de vue et de l’opinion qui en découle

* Comprendre que l’humain, en dehors de sa réalité biologique, n’est par nature que croyances

* Faire prendre conscience de la relativité du point de vue de chacun (de ses croyances)

* Favoriser la dissolution des images et représentations limitantes

* Déconstruire les préjugés

* Développer le sens de l’autre comme un autre « moi »

Augmente la capacité à accepter l’autre dans sa différence…

SOLIDARITÉ (cf : fraternité):

* Remettre l’Humain à sa place dans le vivant, sur terre, dans la galaxie et l’univers (ça calme : cf ARTE « une espèce à part »

* Mettre en évidence notre dépendance vitale et totale aux autres et à l’environnement

* Développer la conscience de l’influence capitale des autres, des cultures dans la construction de notre point de vue

* Éveiller la conscience aux enjeux collectifs

Stimule le sens et les capacités de coopération…

DDHC + LAÏCITÉ colonne vertébrale de la République (principes et valeurs) :

* Acquérir les fondements d’un mode de pensée républicain et laïc

* Approfondir la connaissance des Droit de l’Homme et du Citoyen de 1789

* Réaliser qu’ils sont le résultat d’une démarche raisonnée sur des bases scientifiques.

* Mieux appréhender le fondement universel de Liberté, égalité, fraternité

Développe la conscience citoyenne…

Autres objectifs poursuivis:

* Encourager une approche scientifique de ce qui nous entoure et nous constitue

* Développer la confiance en sa propre capacité de compréhension

* Apprivoiser la capacité à prendre en compte le réel

* Habituer l’esprit à fonctionner sur des bases raisonnées

* Comprendre la différence entre savoir et croire…

* Prendre conscience que le réel est : Complet, Cohérent, Non négociable

Un fabuleux voyage dans le temps pour mieux comprendre nos histoires. Une forme de « Grand Récit », comme l’appelait de ses voeux, Michel Serres

