La Cyclo sportive : L'Ornaise
Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

La Cyclo sportive : L'Ornaise
Bagnoles de l'Orne Normandie, 8 mai 2022

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 12:00:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne L’Ornaise, c’est la cyclo sportive de l’Orne (150 km) , au cœur de la Normandie ! L’Ornaise est une épreuve cycliste de masse sur voie publique, organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme. Le circuit part d’Argentan (8h30) pour Alençon, Carrouges, Bagnoles de l’Orne puis la Suisse Normande avant un retour à Argentan (entre 12h30 et 14h00). L’Ornaise, c’est la cyclo sportive de l’Orne (150 km) , au cœur de la Normandie ! L’Ornaise est une épreuve cycliste de masse sur voie publique, organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme. Le circuit part d’Argentan (8h30) pour… +33 6 33 14 61 40 https://www.lornaise.fr/ L’Ornaise, c’est la cyclo sportive de l’Orne (150 km) , au cœur de la Normandie ! L’Ornaise est une épreuve cycliste de masse sur voie publique, organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme. Le circuit part d’Argentan (8h30) pour Alençon, Carrouges, Bagnoles de l’Orne puis la Suisse Normande avant un retour à Argentan (entre 12h30 et 14h00). Bagnoles de l’Orne Normandie

