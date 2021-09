Le pouliguen Hôtel de Ville Le pouliguen, Loire-Atlantique La Cyclo Octobre Rose Hôtel de Ville Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche, la ville du Pouliguen participera à la campagne “Octobre Rose”. La cyclo “Octobre Rose” soutenue par la ville partira à 10h de l’institut de cancérologie de l’Ouest (ICO) situé à Saint-Herblain pour rejoindre la mairie du Pouliguen vers 17h. Le tracé formera un ruban symbolisant la lutte contre le cancer du sein. Cette course permettra de mettre en lumière la cagnotte Leetchi en faveur de l’ICO.

