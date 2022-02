La cyclo des Abers & la marche des Abers Le Drennec, 20 février 2022, Le Drennec.

La cyclo des Abers & la marche des Abers Rue du Stade Espace des Châtaigniers Le Drennec

2022-02-20 07:00:00 – 2022-02-20 Rue du Stade Espace des Châtaigniers

Le Drennec Finistère Le Drennec

La Rando et la Marche des Abers sont organisées par le Cyclo Club Drennecois, au profit de l’association AFA, recherche contre la maladie de Crohn.

La randonnée se déroule sans compétition, ni classement et est ouverte à tous.

* La Cyclo des Abers :

– Trois circuits sont proposés : 50 km, 75 km et 90 km.

– Les départs seront échelonnés par groupes de 20 cyclistes maximum.

* La Gravel des Abers :

– Elle est ouverte à tout type de vélo adapté aux routes et chemins: VTT, Gravel, Cyclo cross, …

– Trois circuits sont proposés : 40, 55 et 85kms.

* La Marche des Abers

– Trois circuits sont proposés : 7 , 12 & 17 kms

rando-abers@ccdrennec.fr http://ccdrennec.fr/

