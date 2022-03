La cyber, mon futur métier Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle « La Cyber, mon futur métier » animée par des experts Microsoft travaillant en cybersécurité. ? Ils vous expliqueront en détail les différentes facettes de ce secteur en pleine évolution et vous parleront des opportunités de carrière que ce secteur offre. **Au programme :** * “Découvrir la diversité des métiers en cybersécurité” * “Être vigilants face aux arnaques” * “Protéger ses comptes en ligne” Cette soirée est l’occasion de découvrir les différents métiers de la cybersécurité et de s’informer sur les menaces auxquels nous sommes tous exposés. Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions aux experts.

Évènement gratuit, sur réservation

Soirée métier à destination des collégiens, lycéens et étudiants pour découvrir les métiers de la cybersécurité avec des experts de Microsoft. Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T21:00:00

