Gratuit : oui gratuit, ouvert à tous Minimalistes, abstraits, figuratifs, noirs ou colorés, aux pastels, crayons, feutres, stylos bille, en sérigraphie, lithographie, ou encore aquarelle, cette variation panoramique des dessins de la collection des Beaux-Arts de Nantes artdelivery présente un aperçu éclectique et insolite de la Collection. Toutes les œuvres peuvent être réservées sur place ou en ligne sur artdelivery.fr, livrées et accrochées à partir de juin. Avec les œuvres de Olivier Garraud, Sana Jaafar, Laurence Landois, Alexandre Meyrat Le Coz, Guillaume Pinard, Aurélie Poux, Lucas Seguy, Thomas Tudoux, Justin Weiler… Événement dans le cadre du printemps du dessin 2022, de Chtiiing, les journées nantaises de la créativité et de la 4e édition de l’événement participatif Place au dessin 2022 (samedi 21 mai 2022 aux Beaux-Arts Nantes) adresse1}

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/open-school/expositions#section-0

