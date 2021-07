Menétrux-en-Joux Menétrux-en-Joux Jura, MENETRUX EN JOUX La curiosité est le meilleur défaut Menétrux-en-Joux Menétrux-en-Joux Catégories d’évènement: Jura

La curiosité est le meilleur défaut Menétrux-en-Joux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Menétrux-en-Joux. La curiosité est le meilleur défaut 2021-07-07 – 2021-07-07 Maison des Cascades Lieu-dit Val-Dessus

Menétrux-en-Joux Jura Menétrux-en-Joux Chaque mercredi après-midi de l’été, une activité pour s’éveiller à la nature et à ses richesses : construire une cabane, observer les bêtes de la rivière ou se repérer à l’aide d’une boussole, autant de façon de rapprocher vos p’tits curieux d’un environnement aux trésors variés. Tous les mercredis après-midi de l’été de 14h à 17h

Public juvénile concerné

