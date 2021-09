La curiosité d’un Prince. Le destin du cabinet ethnographique du comte d’Artois, de la Révolution à nos jours Bibliothèque Centrale de Versailles, 18 septembre 2021, Versailles.

La curiosité d’un Prince. Le destin du cabinet ethnographique du comte d’Artois, de la Révolution à nos jours

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque Centrale de Versailles

**EXPOSITION** La curiosité d’un Prince. Le destin du cabinet ethnographique du comte d’Artois, de la Révolution à nos jours Cette exposition, réalisée en partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, et avec la participation exceptionnelle de la Choctaw Nation of Oklahoma, apporte un éclairage inédit sur la naissance d’une formidable collection d’objets du monde entier. Elle a pour origine l’ambition et la curiosité de Charles-Philippe de France, comte d’Artois, frère cadet du roi Louis XVI, qui acquiert à compter de 1785 divers fonds privés dans le but de constituer une bibliothèque et un cabinet de spécimens naturalistes et d’objets exotiques pour servir à l’éducation de ses fils.

Gratuit pendant les Journées européennes du patrimoine

Exposition réalisée en partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, et avec la participation exceptionnelle de la Choctaw Nation of Oklahoma.

Bibliothèque Centrale de Versailles 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00