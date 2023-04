Visite guidée autour de l’église et de la cure La Cure Saint-Martin-de-Boubaux Catégories d’évènement: Lozère

Saint-Martin-de-Boubaux

Visite guidée autour de l’église et de la cure La Cure, 16 septembre 2023, Saint-Martin-de-Boubaux. Visite guidée autour de l’église et de la cure 16 et 17 septembre La Cure Gratuit. Entrée libre. Cette visite guidée vous mènera à la découverte d’un ensemble de quatre bâtiments du début du XIXe siècle : l’église, la petite école, le presbytère et un modeste bâtiment agricole entièrement restauré. Un accueil est prévu dans et autour de cet ensemble pour une visite commentée. Le guide vous présentera le projet de restauration, objet d’une souscription de la Fondation du Patrimoine et de l’aménagement du site. Vous découvrirez également un projet de résidence d’artistes de l’association Nature et Patrimoine. Enfin, vous en apprendez davantage sur la haie mellifère réalisée avec le concours du Parc National des Cévennes et de la flore des terrasses. La Cure Lieu-dit, 48160 Saint-Martin-de-Boubaux Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie 06 07 11 52 58 http://www.natureetpatrimoine.fr Sur un promontoire, un ensemble de quatre bâtiments du début du XIXe siècle : l’église, la petite école, le presbytère et un petit bâtiment agricole. L’abbé Pourcher y a vécu de 1873 à 1900 et a écrit, imprimé et édité, parmi d’autres recueils l’ « Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu » qui fait encore référence. Depuis la place du village, prendre la 2e petite route à gauche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 DR

