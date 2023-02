Portes ouvertes atelier d’ébénisterie La Cure, pôle Métiers d’art, 1 avril 2023, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.

Portes ouvertes atelier d’ébénisterie 1 et 2 avril La Cure, pôle Métiers d’art

Découverte du métier ébéniste à travers les créations proposées par l’atelier.

La Cure, pôle Métiers d’art 799 rue de l’Union 42155 ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’orée du bois est une entreprise artisanale dirigée par Jean-Sylvain Masse et installée depuis septembre 2017 au sein de la pépinière de métiers d’art de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire (42).

L’activité de l’entreprise est la création et la fabrication de pièces uniques et de petites séries d’objets en bois comprenant du mobilier, des objets de décoration et des luminaires. La gamme de créations est déjà disponible à travers la boutique de l’atelier ainsi que sur la boutique en ligne (achetezenroannais.fr).

Les pièces sont fabriquées dans un souci d’authenticité et de durabilité, privilégiant les essences de bois régionales (hêtre, frêne, chêne, noyer) et du bois provenant de débarras et de ressourcerie; les finitions sont naturelles (huile de lin, huile dure écologique).

L’orée du bois répond aussi à des commandes émanant d’une clientèle de particuliers pour des projets d’aménagement intérieur (bibliothèque, bureau, table, rangements, etc.). Enfin l’activité de l’entreprise se tourne aussi vers des collaborations entre professionnels, en réalisant des pièces pour d’autres artisans et designers et pour des prescripteurs exerçant dans le domaine de l’architecture d’intérieure.

La visite de l’atelier invitera à découvrir toutes les étapes de conception et de fabrication, depuis la planche brute jusqu’aux dernières finitions permettant de sublimer le veinage du bois, avec de exemples concrets et des échantillons que les visiteurs pourrant manipuler et toucher.



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Une sélection de pièces de mobilier créées par l’atelier.