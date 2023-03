LES METIERS D’ART AU QUOTIDIEN La Cure, pôle Métiers d’art, 31 mars 2023, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.

LES METIERS D’ART AU QUOTIDIEN 31 mars – 2 avril La Cure, pôle Métiers d’art

La Cure, pôle Métiers d’Art de Roannais Agglomération situé à ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE (42) réveille l’art et la matière à travers cette nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’art.

Lors de ces 2 jours découvrez autour de cette exposition des entreprises artisanales qui vont ravir vos intérieurs par des objets décoratifs, du mobilier, des acessoires, des objets utiles et produits en toute proximité. Ils entrent dans votre lieu de vie avec un supplément d’âme.

EXPOSITION BOUTEILLES

La Cure, a le privilège d’accueillir l’exposition « Bouteilles », et d’associer à son tour 2 céramistes locaux en écho à cette thématique.

5 centres de céramique français* ont co-produit cette exposition itinérante qui ambitionne d’expérimenter une histoire contemporaine de la bouteille à travers des productions originales.

Cet objet la bouteille, illustre bien le thème de cette édition 2023 des Journées Européeenes des Métiers d’art « sublimer le quotidien », car les objets créés par les artisans d’art sont partout autour de nous, parfois même sans le savoir…

Rapellons d’ailleurs que le pôle Métiers d’art est situé au coeur de la Côte Roannaise et est labellisé « Vignobles et Découvertes », alors que ce soit de rouge, blanc et rosé, les couleurs comme l’objet nous parlent !

PORTES OUVERTES des ateliers de la Pépinière Métiers d’art et du village médiéval

L’orée du bois – Ebéniste d’art

Céline Maringue – Céramiste

Un brin d’artisane – Tapisserière d’ameublement

Deguer – Maroquinière

Donjon et crayons – Sérigraphie

Poterie de la Cure – Céramiste

DEMONSTRATIONS

CERAMIQUE – Démonstrations de tournage – Atelier de Céline Maringue

Vendredi 31 mars à 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 30mn)

Samedi 1 avril et dimanche 2 avril à 11h00, 14h30, 15h30, 16h30

Sur réservation 04 77 62 96 84 , limité à 15 personnes, gratuit.

STAGES

Découverte de la SERIGRAPHIE : Atelier Donjon et crayons

Samedi 1er avril 2023 : au choix à 10h30, 15h ou 17h – 5 pers maxi.

A partir de 10 ans (ou à partir de 7 ans si accompagné d’un adulte) Durée 1h- Tarif 7 €/pers.

Initiation à la SERIGRAPHIE : Atelier Donjon et crayons

> Dimanche 2 avril – 10h-12h + 14h-16h pour 4 personnes maximum

A partir de 10 ans – Durée 4h- Tarif 28 €/pers.

Sur réservation auprès de la Cure ou en ligne www.lacure.fr

DECOUVERTE – Rencontre avec l’ Atelier Fil de forge, coutelier – Boutique de la Cure

Dimanche 2 avril à 11h et 14h – entrée libre

Cette jeune entreprise artisanale entre dans la boutique métiers d’art de la Cure, venez à sa rencontre pour découvrir le métier passionnant de coutelier .

BOUTIQUE METIERS D’ART de la Cure

Plus de 15 artisans d’art et leurs créations à découvrir, large gamme d’objets, bijoux, luminaires, et donc de talents à partager.

PAUSE Métiers d’art

Profitez du jardin de la Cure, pour une pause repas, pique-nique sous le Dôme inauguré il y a un an et réalisé par 2 artisans d’art.

*Exposition co-produite par les 5 centres de céramique français : La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit, l’institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller, le Centre céramique contemporaine La Borne, Le Musée de la poterie Méditerranéenne, le Centre Céramique de Giroussens .

La Cure, pôle Métiers d'art 799 rue de l'Union 42155 ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ahryun Lee – Exposition Bouteilles