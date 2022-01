« LA CURE » de Clément Schneider et Simon Rembado « Empty Places » de Geoffroy de Crécy + Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

« LA CURE » de Clément Schneider et Simon Rembado « Empty Places » de Geoffroy de Crécy + Cinemazarin, 27 janvier 2022, Nevers. « LA CURE » de Clément Schneider et Simon Rembado « Empty Places » de Geoffroy de Crécy +

du jeudi 27 janvier au mardi 1 février à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Empty Places de Geoffroy de Crécy – France – 2020 – Animation – 8 min** **FILM :** **« LA CURE » de Clément Schneider et Simon Rembado** **(France – 2020 – 1h21 avec Simon Bourgade, Sarah Brannens, Etienne Durot)** **En présence de Clément Schneider le jeudi 27 janvier 20h.** C’est l’été. Paul et sa femme Hélène, « les Parisiens», décident de profiter du récent déconfinement pour emmener Lisa, la jeune sœur de Paul en convalescence à la campagne. Là, ils retrouvent leurs amis d’enfance, Bruno et sa sœur Mélanie. Il y a ceux qui s’aiment sans le dire, ceux qui ne s’aiment plus sans se l’avouer. Deux mondes qui font semblant de cohabiter, la période Covid en version humoristique. D’après Les Enfants du soleil de Maxime Gorki. Tourné en partie à Luzy, avec la participation des étudiants de l’ESAAB. SEMAINE CINEMA JEUNESSE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:15:00 2022-01-27T22:15:00;2022-01-30T11:00:00 2022-01-30T13:00:00;2022-01-31T20:15:00 2022-01-31T22:15:00;2022-02-01T16:30:00 2022-02-01T18:30:00

