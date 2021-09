La Cumbia Chicharra + Nkumba System Salle des fêtes de Venelles, 16 octobre 2021, Venelles.

La Cumbia Chicharra + Nkumba System

Salle des fêtes de Venelles, le samedi 16 octobre à 20:30

**La Cumbia Chicharra** "El Grito", 4ème album de la Cumbia Chicharra à sortir le 15 octobre 2022 est arrivé à pleine puissance. La cumbia comme épicentre, et tout un monde pour amplifier les secousses : les musiques caribéennes, andines, afro-américaines ou orientales, l'amour de la danse, le goût du dub, du rock, et de l'électronique dans une transe de percussions. **Nkumba System** Fondé en 2018 à Bogota dans le bouillonnement de la scène tropicale colombienne, le groupe symbolise à lui seul le métissage musical. Désormais basé à Marseille, il compte des musiciens français, colombiens, camerounais et cubains. Paru en novembre dernier, ce 1er album est un aller-retour incessant entre Afrique et Amérique latine et poursuit sa route entre musiques afro-colombiennes et africaines. Billetterie Tarif top départ : 9€ (+frais de loc) → [[https://bit.ly/3lHll0Z](https://bit.ly/3lHll0Z)](https://bit.ly/3lHll0Z) Tarif classic shit : 11€ (+frais de loc) Sur place : 15€ Gratuit jusqu'à 12 ans > Résa obligatoire → [https://bit.ly/3lHll0Z](https://bit.ly/3lHll0Z) Pass Sanitaire obligatoire Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles Ouverture des portes : 20h30 Début des concerts : 21h Bar local & Bio [www.comparsesetsons.fr](http://www.comparsesetsons.fr)

A partir de 9,99€ en pré-vente / 15€ sur place

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhone



2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T23:59:00