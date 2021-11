Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris La Cumbia Chicharra + Baja Frequencia Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 18 novembre 2021

La mouvance cumbiadélique marseillaise sera à l’honneur le 18 novembre au Hasard Ludique ! Cumbia Chicharra, un des plus anciens et prolifiques groupes français de cumbia, sort son 4e album El Grito sur la scène du Hasard Ludique. Au menu : un show percussif et subtil réunissant les nouvelles compositions du groupe, destinées à faire bouger les popotins et les cœurs. Pour l’occasion, ils seront accompagnés par le DJ set de Baja Frequencia, deux puissants artificiers de chez Chinese Man Records qui viennent également de sortir un nouvel E.P Sudamericat en collaboration avec des artistes sud-américains. Concerts -> Musiques du Monde Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

