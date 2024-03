La Culure au grand jour La chaise bleue Champnétery, dimanche 7 avril 2024.

La Culure au grand jour La chaise bleue Champnétery Haute-Vienne

Dans le cadre de la culture au grand jour, la Compagnie Atisbo présente leur spectacle, la chaise bleue. Une lecture dansée d’après le livre de Claude Boujon. Que diriez vous de partir en promenade dans le désert ? Attention, pas n’importe comment, ni avec n’importe qui.. Rejoignez Escarbille et Chaboudo et, comme eux, comme nous, laissez libre cours à votre imagination. Véritable oasis de fantaisie, les jeux de ces amis vous invitent à rêver, rire et même danser. Car après tout, il y a mille et une façons de raconter une histoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07

Salle des fêtes Albert Champeau

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Culure au grand jour La chaise bleue Champnétery a été mis à jour le 2024-03-20 par OT de Noblat