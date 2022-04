LA CULTURE S’INVITE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

LA CULTURE S’INVITE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt, 14 mai 2022, Mirecourt. LA CULTURE S’INVITE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00

Mirecourt Vosges Mirecourt La culture s’invite au potager de François.

Vente directe de plants et de légumes de saison.

Ateliers : naturopathie – écologie humaine – les petites bêtes animation musicale. lepotager88@gmail.com +33 6 58 64 75 94 BOL. Le potager de François

Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt lieuville Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

LA CULTURE S’INVITE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt 2022-05-14 was last modified: by LA CULTURE S’INVITE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt Mirecourt 14 mai 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges