Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, le dimanche 5 juin à 15:30

À son apogée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l’empire portugais s’est étendu sur un territoire immense. Avec lui, des vies et des civilisations se sont transformées au contact du système colonial plantationnaire. Cette table ronde propose à travers plusieurs interventions d’étudier la manière dont ce monde colonial a pu s’articuler, s’interconnecter par les échanges artistiques, de biens et surtout de personnes. On s’intéressera aussi aux restes matériels, aux vestiges encore visibles sur certains de ces territoires, en particulier au Brésil, au Cap-Vert ainsi qu’à Sao Tomé et Principe.

