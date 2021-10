Arles Médiathèque Arles, Bouches-du-Rhône La culture japonaise Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Médiathèque, le vendredi 22 octobre à 18:30

**La médiathèque vous présente un automne aux couleurs du Japon.** De nombreuses animations seront proposées entre le **22 octobre et le 27 novembre.** Ce **vendredi 22 octobre, à 18h30**, en ouverture de ce “Mois du Japon”, une _**conférence animée par Julien Bouvard**_, universitaire, sera un moment de découverte ou d’approfondissement pour nous permettre de meux comprendre les films et les livres issus ou évoquant cette culture.

Entrée libre

Julien Bouvard, spécialiste de la culture japonaise, nous donnera quelques clés de compréhension Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T18:30:00 2021-10-22T20:30:00

