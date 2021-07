La culture fait le mur à la ferme de Cottinville Écomusée du Val-de-Bièvre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fresnes.

La culture fait le mur à la ferme de Cottinville

Écomusée du Val-de-Bièvre, le samedi 18 septembre à 14:00

La ville de Fresnes s’est portée candidate pour participer en juin via ses équipements culturels au projet [JR](https://www.jr-art.net/fr) [Inside Out](http://www.jr-art.net/fr/project-list/inside-out). Lancé en 2011, le projet [Inside Out](http://www.jr-art.net/fr/project-list/inside-out) est un projet de street art participatif et international. Grâce aux portraits photos collés dans l’espace public inspirés des œuvres de l’artiste [JR](https://www.jr-art.net/fr), [Inside Out](http://www.jr-art.net/fr/project-list/inside-out) met en avant des individus et des communautés en leur donnant symboliquement la parole, faisant de leur message une œuvre d’art publique. A Fresnes 135 portraits d’habitants ont été réalisés. L’Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, la Grange dîmière-théâtre de Fresnes et le Conservatoire Jean-Jacques Werner, en partenariat avec la ville de Fresnes, vous proposent d’assister au collage de 45 de ces portraits géants sur les murs de la ferme de Cottinville dans une atmosphère festive et musicale. Concert en plein air, collation et rencontre autour des objets des collections de l’écomusée et des objets avec lesquels les participants ont posé.

Entrée libre

Collage en musique des portraits d’habitants réalisés dans le cadre du projet JR Inside Out à Fresnes

Écomusée du Val-de-Bièvre Ferme de Cottinville – 41 rue Maurice-Ténine 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00