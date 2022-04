La culture dans tous ses quartiers – Voyage latino Saint-Malo, 8 avril 2022, Saint-Malo.

La culture dans tous ses quartiers – Voyage latino Maison de quartier de Marne-Eveil 44 rue Monsieur Vincent Saint-Malo

2022-04-08 20:15:00 – 2022-04-08 Maison de quartier de Marne-Eveil 44 rue Monsieur Vincent

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Gaylord Rousselet, violoncelliste et art-thérapeute, Mina Aguilar, guitariste, et Cécile Sermet, flûtiste, sont enseignantes à l’association Paroles et Musiques de Saint-Malo.

Ce trio d’artistes-interprètes passionnés vous offre quelques pages de musique romantique de la 1re moitié du 20e siècle. De Piazzolla à Albeniz, en passant par Granados, la musique latine est à l’honneur.

marneveil@wanadoo.fr +33 2 99 56 44 54

Maison de quartier de Marne-Eveil 44 rue Monsieur Vincent Saint-Malo

