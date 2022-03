La culture dans tous ses quartiers – Poésie à deux voix Saint-Malo, 18 mars 2022, Saint-Malo.

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

A l’occasion du “Printemps des Poètes 2022” découvrez l’univers poétique et musical de Roselyne Frogé et Yolande Jouanno.

Depuis leur rencontre en 2008, Roselyne et Yolande collaborent ensemble sur de nombreux projets. Dans des styles différents et complémentaires, les deux poétesses tirent leur inspiration de la Bretagne, l’Afrique, les racines, les femmes… et ponctuent leurs récits de brefs intermèdes instrumentaux.

Roselyne et Yolande abordent la poésie avec humour et légèreté et poursuivent un objectif clair : rendre la poésie accessible à tous.

comitedechateaumalo@free.fr +33 2 99 81 38 29

