La culture dans tous ses quartiers – Par amour Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

La culture dans tous ses quartiers – Par amour Saint-Malo, 13 janvier 2023, Saint-Malo . La culture dans tous ses quartiers – Par amour Espace Bouvet Place Bouvet Salle Surcouf Saint-Malo Ille-et-Vilaine Place Bouvet Espace Bouvet

2023-01-13 20:15:00 – 2023-01-13

Place Bouvet Espace Bouvet

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Par la Compagnie Intra en Scène. À leur sortie de prison, M. et Mme Cartier sont invités par leur fils qui leur demandent d’expliquer leur acte. Aux confins de la réalité et de la fiction, l’autrice propose une adaptation d’un fait divers des années 2000 au thème toujours d’actualité… L’amour se consomme autant qu’il se consume. Drame contemporain. Spectacle accessible à partir de 12 ans. https://www.ville-saint-malo.fr/ Place Bouvet Espace Bouvet Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-12-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Salle Surcouf Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Place Bouvet Espace Bouvet Ville Saint-Malo lieuville Place Bouvet Espace Bouvet Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Salle Surcouf Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

La culture dans tous ses quartiers – Par amour Saint-Malo 2023-01-13 was last modified: by La culture dans tous ses quartiers – Par amour Saint-Malo Saint-Malo Salle Surcouf 13 janvier 2023 Espace Bouvet Place Bouvet Salle Surcouf Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine