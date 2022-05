La culture dans tous ses quartiers – Les hommes préfèrent mentir Saint-Malo, 24 juin 2022, Saint-Malo.

La culture dans tous ses quartiers – Les hommes préfèrent mentir Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart Saint-Malo

2022-06-24 20:15:00 – 2022-06-24 Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart

Saint-Malo 35400

Pièce de Eric Assous. Par la troupe Issue de secours.

Simon, psychanalyste, doit annoncer à Olivia, son épouse, qu’il la quitte pour vivre avec Anne-Catherine.

Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son amie, et deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard. Aurélie étant seule, elle a imaginé qu’elle pourrait, au cours de ce dîner, trouver « chaussure à son pied ». Malheureusement, on apprend que Richard vient de se marier et que Sam est homosexuel. Anne-Catherine, exaspérée par le silence téléphonique de Simon, débarque chez lui, et révèle devant tous les invités, qu’elle est enceinte de six mois et que Simon est le père.

Olivia quitte Simon.

On retrouve tous les acteurs de cette soirée, deux ans et demi plus tard… De nouveaux couples se sont formés mais le comportement de chacun n’a pas vraiment changé.

dernière mise à jour : 2022-05-10 par