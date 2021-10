La Culture dans tous ses quartiers – Les fouilles archéologiques aux Ebihens Saint-Malo, 3 décembre 2021, Saint-Malo.

Maison de quartier de Cottages-Espérance

Au large de Saint-Jacut, l’Ile des Ebihens a fait l’objet de fouilles archéologiques entre 1985 et 1992.

Au sud, un village gaulois, relevant des Coriosolites, a révélé un atelier de production de sel. Au nord, un lieu religieux a livré notamment un ensemble de sépultures de la fin de l’époque gauloise. L’ensemble peut être observé au regard d’autres sites proches tels Alet, Corseul, Plouer etc. et témoigne alors de la vie dans ce contexte littoral armoricain, mais surtout de la transition entre la période gauloise et la période gallo-romaine au début de notre ère.

Par Catherine Bizien-Jaglin, directrice du Centre Régional d’Archéologie d’Alet

