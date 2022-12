La culture dans tous ses quartiers : Les boucaniers Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Association créée en 1988, elle regroupe des amoureux de la mer, de Saint-Malo, et de la tradition maritime, dans un esprit de confrérie. Ses membres prennent un réel bonheur à transmettre et à partager leur passion, leur amitié et leur convivialité à travers un répertoire varié sur Saint-Malo, la mer et les marins. Ambiance festive assurée ! Le Lévy 6 allée de la Goélette Saint-Malo

