La Culture dans tous ses quartiers – Les amusous d’Monde Saint-Malo, 29 avril 2022, Saint-Malo.

La Culture dans tous ses quartiers – Les amusous d’Monde Maison de quartier de Cottages-Espérance Cottages Saint-Malo

2022-04-29 20:15:00 – 2022-04-29 Maison de quartier de Cottages-Espérance Cottages

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Depuis 20 ans, le groupe malouin Les Amusous d’Monde interprète des airs de musique gallèse et bretonne.

Patrick (voix, clarinette et bombarde), Annie (violon) et Françoise (accordéon diatonique) partagent avec le public les chansons collectées dans la région lors de randonnées chantées, fest deiz, fest noz, cabaret…

comite-quartier-cottages@sfr.fr

Maison de quartier de Cottages-Espérance Cottages Saint-Malo

