Ille-et-Vilaine C’est l’histoire d’une rencontre entre deux amis musiciens. Animés par un même goût pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs (musiques latines et caribéennes, java, bossa nova, swing, maloya…), ils créent un spectacle où se mélangent leurs expériences et leurs influences diverses…

Des compositions personnelles, des poèmes mis en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort…) et des reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg, Jean Yanne, Bobby Lapointe… Les voix envoûtantes de ces deux guitaristes vous emmèneront au cœur d’un “CabaretTropical” aussi atypique qu’éclectique. marneveil@wanadoo.fr +33 2 99 56 44 54 Maison de quartier de Marne-Eveil 44 rue Monsieur Vincent Saint-Malo

