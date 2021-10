La culture dans tous ses quartiers – Jukebox Saint-Malo, 28 janvier 2022, Saint-Malo.

La culture dans tous ses quartiers – Jukebox Château-Malo 5 rue Paul Cézanne Saint-Malo

2022-01-28 20:15:00 – 2022-01-28 Château-Malo 5 rue Paul Cézanne

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Avec Jukebox, Axel Chill donne la liberté au public de composer lui-même le programme de la soirée. Accompagné de sa guitare, Axel vous propose plus d’une centaine de standards internationaux, pouvant aller de Brel aux Beatles, de Brassens à U2, de Bourvil à Radiohead, en passant par Nougaro, Aznavour, Souchon, Polnareff, Supertramp, The Doors… et quelques-unes de ses compositions.

À vous de choisir !

comitedechateaumalo@free.fr

Avec Jukebox, Axel Chill donne la liberté au public de composer lui-même le programme de la soirée. Accompagné de sa guitare, Axel vous propose plus d’une centaine de standards internationaux, pouvant aller de Brel aux Beatles, de Brassens à U2, de Bourvil à Radiohead, en passant par Nougaro, Aznavour, Souchon, Polnareff, Supertramp, The Doors… et quelques-unes de ses compositions.

À vous de choisir !

Château-Malo 5 rue Paul Cézanne Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-10-24 par