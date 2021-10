Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo La culture dans tous ses quartiers – Hommage à Saint-Saëns Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

La culture dans tous ses quartiers – Hommage à Saint-Saëns Saint-Malo, 10 décembre 2021, Saint-Malo. La culture dans tous ses quartiers – Hommage à Saint-Saëns Maison de quartier La Madeleine La Madeleine Saint-Malo

2021-12-10 20:15:00 – 2021-12-10 Maison de quartier La Madeleine La Madeleine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Dès 1886, Saint-Saëns est un compositeur admiré et reconnu en France et à l’étranger. Pianiste virtuose, organiste, il a déjà de nombreuses compositions à son actif.

Après une tournée de concerts (Berlin, Cassel, Prague…), il compose Le Carnaval des animaux dans les environs de Vienne, en Autriche. Avec l’écriture de cette réjouissante pochade musicale, Saint-Saëns semble s’être octroyé un moment de détente joyeuse. Au programme :

Septuor de Saint-Saëns

Rondo for Lifey de Berstein

Extraits du Carnaval des animaux de Saint-Saëns Par les professeurs du Conservatoire Claude Debussy

Piano / Trompettes / Cordes Dès 1886, Saint-Saëns est un compositeur admiré et reconnu en France et à l’étranger. Pianiste virtuose, organiste, il a déjà de nombreuses compositions à son actif.

Après une tournée de concerts (Berlin, Cassel, Prague…), il compose Le Carnaval des animaux dans les environs de Vienne, en Autriche. Avec l’écriture de cette réjouissante pochade musicale, Saint-Saëns semble s’être octroyé un moment de détente joyeuse. Au programme :

Septuor de Saint-Saëns

Rondo for Lifey de Berstein

Extraits du Carnaval des animaux de Saint-Saëns Par les professeurs du Conservatoire Claude Debussy

Piano / Trompettes / Cordes Maison de quartier La Madeleine La Madeleine Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Maison de quartier La Madeleine La Madeleine Ville Saint-Malo lieuville Maison de quartier La Madeleine La Madeleine Saint-Malo